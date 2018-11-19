Новости партнеров

Папе Диакате: в киевском "Динамо" у меня было простое прозвище - "Нигер"

Экс-защитник киевского "Динамо" Папе Диакате о своем прозвище, когда он выступал за киевлян.

"Когда приходишь в иностранный клуб, хочешь сам выучить плохие слова. Они точно когда-то пригодятся. На Украине я обучился многим таким словечкам. Атмосфера в "Динамо" была отличная. Я поддерживал хорошие отношения со всеми одноклубниками

Мы часто подкалывали друг друга, для нас это было нормой. У меня было простое прозвище - "Нигер". Расисты? Нет, конечно, ничего такого в клубе не было. Они просто дали такое шутливое прозвище, но я в ответ тоже любил им что-то отвечать. Чаще всего называл их просто: "Свинина", - рассказал игрок.

Footboom.com
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 13:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
18
(2)
#18  Шмайхель   (Сегодня, 16:10)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Не нервничайте. сэр,
Даже и не начинал.. . Всего лишь констатация факта .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#17  yuri  спб (Сегодня, 15:55)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Шмайхель
Этих пизд.болов слушать ,себя не уважать и ..ю.а тому примером .Появится чёрный в бомжарне ,забьёт пару мячей и будет бачками облизан и "вираж" в числе первых , в очереди .

Не нервничайте. сэр, а то уже пена из под крючкохвостых жоп идет. Спокойнее.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#16  Шмайхель   (Сегодня, 15:49)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Увы, но в Питере питерасты "нигеров" не уважают.
Этих пизд.болов слушать ,себя не уважать и ..ю.а тому примером .Появится чёрный в бомжарне ,забьёт пару мячей и будет бачками облизан и "вираж" в числе первых там , в очереди .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#15  yuri  спб (Сегодня, 15:43)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: SergioV
Увы, но в Питере питерасты "нигеров" не уважают.

Зато уважаем-с , сэр, негритянок. Нигер - это черный означает. В наших цветах нет черного(с). Следовать генеральной линии совсем не означает истерично метаться. Господа поняли прекрасно кота.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Сегодня, 14:57)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Сибирячок
Свинина - это прозвище хохлов.

Украли у вас? Или вы у них?

У Тимощука с***ли
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:47)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Свинина - это прозвище хохлов.

Украли у вас? Или вы у них?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Сегодня, 14:45)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Тупой Нигер свинину с мусорами перепутал

Видимо, тупой ты. Свинина - это прозвище хохлов.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:42)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
Увы, но в Питере питерасты "нигеров" не уважают

Зато питарасовские язык из черных дуп не вынимают.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  SergioV  Белгород (Сегодня, 14:39)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
yuri,
Сэр, свинина и салоеды - это как минимум непростые отношения между Спартаком и Динамо К.
Но негр, который не обижается на прозвище "нигер" как минимум достоин уважения!
Увы, но в Питере питерасты "нигеров" не уважают.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#9  студия дускай   (Сегодня, 14:39)
  • +1
  •  (1)
online

хохо))
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 14:33)
  • +1
  •  (7)
online

))). Уровень юмора этого чела высок. Свинина висела на крючьях со своими минусами. "Свинина и пятак"


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:17)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Matador1989
Один из вариантов выражения своего не согласия, лежа на диване власть вряд ли услышит


а тут услышала власть простых долпоепов и укры стали жить намного лучше и стали свободнее- ----от шин..



--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 14:14)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Коням, лохомотам и всем остальным- настоящая свинина в Киеве.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:14)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тупой Нигер свинину с мусорами перепутал
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 14:09)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Не за тот клуп выступал ! Динаму со Спартаком спутать ! " Нигер " он и есть - " Нигер " . laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#3  Matador1989  Уфа (Сегодня, 14:07)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: бородач
А остальные-- укры - очень свободолюбивый и шиножгучий народ...

Один из вариантов выражения своего не согласия, лежа на диване власть вряд ли услышит
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:04)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
А остальные-- укры - очень свободолюбивый и шиножгучий народ...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 14:01)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Чаще всего называл их просто: "Свинина"


stuck_out_tongue_winking_eye joy sob
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.