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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Папе Диакате: в киевском "Динамо" у меня было простое прозвище - "Нигер"
Экс-защитник киевского "Динамо" Папе Диакате о своем прозвище, когда он выступал за киевлян.
"Когда приходишь в иностранный клуб, хочешь сам выучить плохие слова. Они точно когда-то пригодятся. На Украине я обучился многим таким словечкам. Атмосфера в "Динамо" была отличная. Я поддерживал хорошие отношения со всеми одноклубниками
Мы часто подкалывали друг друга, для нас это было нормой. У меня было простое прозвище - "Нигер". Расисты? Нет, конечно, ничего такого в клубе не было. Они просто дали такое шутливое прозвище, но я в ответ тоже любил им что-то отвечать. Чаще всего называл их просто: "Свинина", - рассказал игрок.
Footboom.com
"Когда приходишь в иностранный клуб, хочешь сам выучить плохие слова. Они точно когда-то пригодятся. На Украине я обучился многим таким словечкам. Атмосфера в "Динамо" была отличная. Я поддерживал хорошие отношения со всеми одноклубниками
Мы часто подкалывали друг друга, для нас это было нормой. У меня было простое прозвище - "Нигер". Расисты? Нет, конечно, ничего такого в клубе не было. Они просто дали такое шутливое прозвище, но я в ответ тоже любил им что-то отвечать. Чаще всего называл их просто: "Свинина", - рассказал игрок.
Footboom.com
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