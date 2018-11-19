Папе Диакате: в киевском "Динамо" у меня было простое прозвище - "Нигер"

Экс-защитник киевского "Динамо" Папе Диакате о своем прозвище, когда он выступал за киевлян."Когда приходишь в иностранный клуб, хочешь сам выучить плохие слова. Они точно когда-то пригодятся. На Украине я обучился многим таким словечкам. Атмосфера в "Динамо" была отличная. Я поддерживал хорошие отношения со всеми одноклубникамиМы часто подкалывали друг друга, для нас это было нормой. У меня было простое прозвище - "Нигер". Расисты? Нет, конечно, ничего такого в клубе не было. Они просто дали такое шутливое прозвище, но я в ответ тоже любил им что-то отвечать. Чаще всего называл их просто: "Свинина", - рассказал игрок.