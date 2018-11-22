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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Никлас Бендтнер проведет 50 суток под домашним арестом с датчиком слежения
Экс-нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер приговорен к 50 суткам тюрьмы - он будет находиться под интенсивным наблюдением со специальным датчиком слежения.
Сегодня, 22 ноября, стало известно, что суд отклонил его апелляцию и оставил первоначальное решение в силе.
В сентябре Бендтнер повздорил с водителем такси. В результате ссоры нападающий ударил водителя, сломав тому нос. Никлас принес извинения, но оправданием это не стало.
BBC
Сегодня, 22 ноября, стало известно, что суд отклонил его апелляцию и оставил первоначальное решение в силе.
В сентябре Бендтнер повздорил с водителем такси. В результате ссоры нападающий ударил водителя, сломав тому нос. Никлас принес извинения, но оправданием это не стало.
BBC
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