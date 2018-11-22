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Никлас Бендтнер проведет 50 суток под домашним арестом с датчиком слежения

Экс-нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер приговорен к 50 суткам тюрьмы - он будет находиться под интенсивным наблюдением со специальным датчиком слежения.

Сегодня, 22 ноября, стало известно, что суд отклонил его апелляцию и оставил первоначальное решение в силе.

В сентябре Бендтнер повздорил с водителем такси. В результате ссоры нападающий ударил водителя, сломав тому нос. Никлас принес извинения, но оправданием это не стало.

BBC
Теги: Бендтнер
Сегодня, 12:06
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#2  yuri  спб (Сегодня, 12:16)
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Гандонистое поколение следящих. Каждый даже никто - личность. Вы ещё (....) автоматчиков на мотоциклах подгоните.
))" Свиньям нас не съесть) (С)
Der Kater und das Unternehmen
П.С. " Сезон охоты открыт"


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:14)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Как быстро там следствие и суды работают. У нас 18 следаков до сих пор
2 видео не сумели посмотреть.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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