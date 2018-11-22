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Диего Марадона жестко раскритиковал тренера сборной Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона жестко отозвался о нынешнем исполняющем обязанности главного тренера национальной команды Лионеле Скалони.

Марадона сомневается в компетентности 40-летнего специалиста.

"Сборную Аргентины сейчас тренирует этот мальчишка… Скалони. Снова повторю, его вины в этом нет, его протолкнули на эту должность. Проблема в том, что завтра он почувствует себя тренером и захочет отвезти команду на чемпионат мира. Но он может поехать только на чемпионат мира по мотогонкам.

Я в свое время покинул сборную Аргентины по собственной ошибке, если бы не она, тренером сборной сегодня был бы я.

Меня злит, что мы доверили сборную человеку, который не факт, что добьется чего-либо с командой. Есть много тренеров лучше Скалони. Мы живем в мире, где все перевернуто с ног на голову", — приводит слова Марадоны Viapais.

"Газета.ру"
Теги: Марадона
Сегодня, 22:14
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 22:17)
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Болеет за:
ЦСКА
при всем уважении к Диего - я сейчас Мостового прочитал
если бы не "бы"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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