Диего Марадона жестко раскритиковал тренера сборной Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона жестко отозвался о нынешнем исполняющем обязанности главного тренера национальной команды Лионеле Скалони.Марадона сомневается в компетентности 40-летнего специалиста."Сборную Аргентины сейчас тренирует этот мальчишка… Скалони. Снова повторю, его вины в этом нет, его протолкнули на эту должность. Проблема в том, что завтра он почувствует себя тренером и захочет отвезти команду на чемпионат мира. Но он может поехать только на чемпионат мира по мотогонкам.Я в свое время покинул сборную Аргентины по собственной ошибке, если бы не она, тренером сборной сегодня был бы я.Меня злит, что мы доверили сборную человеку, который не факт, что добьется чего-либо с командой. Есть много тренеров лучше Скалони. Мы живем в мире, где все перевернуто с ног на голову", — приводит слова Марадоны Viapais.