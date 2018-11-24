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"Атлетико" - "Барселона": Гризманн и Месси сыграют с первых минут

"Атлетико" и "Барселона" объявили составы на матч 13-го тура чемпионата Испании.

"Атлетико": Облак, Ариас, Савич, Эрнандез, Луис, Родриго, Сауль, Коке, Лемар, Коста, Гризманн.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Бускетс, Артур, Суарес, Месси, Альба, Роберто, Видаль, Юмтити.
Теги: Атлетико Месси
Сегодня, 21:49
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