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Криштиану Роналду повторил рекорд "Ювентуса" 50-летней давности

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил девятый мяч в 13 дебютных матчах за клуб в чемпионате Италии и повторил рекорд команды.

В матче 13-го тура Серии А против СПАЛа (2:0) Роналду стал автором первого гола.

Достижение было установлено Пьетро Анастази в сезоне-1968/69.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду забил девять мячей и отдал пять передач.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Вчера, 23:42
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