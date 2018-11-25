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Леонардо Бонуччи: Роналду – топ-профессионал

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после победы над СПАЛ (2:0) в чемпионате Италии отметил игру форварда Криштиану Роналду.

"Роналду – топ-профессионал, который невероятно усердно работает. "Ювентус" подписал лучшего игрока мира", - цитирует Бонуччи официальный сайт клуба.
Теги: Бонуччи Роналду СПАЛ Ювентус
Сегодня, 09:15
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