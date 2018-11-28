Маурисио Почеттино: мы знаем о важности матча против "Интера"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, чего ждет от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера".Встреча состоится в Англии на стадионе "Уэмбли" 28 ноября в 23.00 по московскому времени."Я знаю, в каком мы положении, и хотелось бы продемонстрировать, что невозможное может быть возможным. Мы должны пытаться.Мы все знаем о важности матча против "Интера", но Лига чемпионов — короткий турнир, где свою роль играют и такие факторы, как травмы, физическая форма игроков, жребий", — приводит слова Почеттино Calciomercato.