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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Маурисио Почеттино: мы знаем о важности матча против "Интера"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, чего ждет от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера".
Встреча состоится в Англии на стадионе "Уэмбли" 28 ноября в 23.00 по московскому времени.
"Я знаю, в каком мы положении, и хотелось бы продемонстрировать, что невозможное может быть возможным. Мы должны пытаться.
Мы все знаем о важности матча против "Интера", но Лига чемпионов — короткий турнир, где свою роль играют и такие факторы, как травмы, физическая форма игроков, жребий", — приводит слова Почеттино Calciomercato.
"Газета.ру"
Встреча состоится в Англии на стадионе "Уэмбли" 28 ноября в 23.00 по московскому времени.
"Я знаю, в каком мы положении, и хотелось бы продемонстрировать, что невозможное может быть возможным. Мы должны пытаться.
Мы все знаем о важности матча против "Интера", но Лига чемпионов — короткий турнир, где свою роль играют и такие факторы, как травмы, физическая форма игроков, жребий", — приводит слова Почеттино Calciomercato.
"Газета.ру"
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