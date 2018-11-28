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"Бавария" не намерена продлевать контракты с Роббеном и Рибери

Полузащитники "Баварии" Франк Рибери и Арьен Роббен могут покинуть клуб по окончании сезона.

Как передает Bild, руководство мюнхенского клуба не планирует продлевать возрастных футболистов. По их мнению, состав команды нуждается в омоложении. Действующие соглашения 34-летнего голландца и 35-летнего француза истекают следующим летом, и с большой вероятностью они покинут "Баварию" на правах свободных агентов.
Теги: Роббен Рибери Бавария
Сегодня, 17:42
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#2  К.А.  Столица (Сегодня, 18:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Не хило так Роббен две штуки отгрузил Порту а его на пенсию! smiley

бенфике.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 17:58)
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Не хило так Роббен две штуки отгрузил Порту а его на пенсию! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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