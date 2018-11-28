"Бавария" не намерена продлевать контракты с Роббеном и Рибери

Полузащитники "Баварии" Франк Рибери и Арьен Роббен могут покинуть клуб по окончании сезона.Как передает Bild, руководство мюнхенского клуба не планирует продлевать возрастных футболистов. По их мнению, состав команды нуждается в омоложении. Действующие соглашения 34-летнего голландца и 35-летнего француза истекают следующим летом, и с большой вероятностью они покинут "Баварию" на правах свободных агентов.