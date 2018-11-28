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Пеле выразил соболезнования в связи со второй годовщиной авиакатастрофы с командой "Шапекоэнсе"

Известный бразильский нападающий, трехкратный чемпион мира Пеле выразил свои соболезнования в связи со второй годовщиной авиакатастрофы с участием команды "Шапекоэнсе".

"Сегодня вторая годовщина авиакатастрофы, в которой погибла большая часть команды "Шапекоэнсе". Давайте вспомним о тех, кто был в том самолете, и об их близких, которые потеряли своих родных", - написал Пеле в инстаграме.
Теги: Пеле Шапекоэнсе
Сегодня, 20:22
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