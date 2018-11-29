"Милан" за 11 миллионов купит Фабрегаса

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно сменит клуб, передает Sun.Сообщается, что футболиста подпишет "Милан". Сумма трансфера составит 11 миллионов евро.В текущем сезоне Фабрегас провел 9 матчей за "Челси" и забил 1 гол.