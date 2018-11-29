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"Милан" за 11 миллионов купит Фабрегаса

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно сменит клуб, передает Sun.

Сообщается, что футболиста подпишет "Милан". Сумма трансфера составит 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Фабрегас провел 9 матчей за "Челси" и забил 1 гол.
Теги: Фабрегас Милан Челси Трансферы
Сегодня, 19:22
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#1  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Родионову -" Давай доставай чек"


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Хуже Червя и ГСО только поклонники их высеров.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
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