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В "Барселоне" удивлены отсутствием Месси в списке претендентов на "Золотой мяч"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил удивление тем, что нападающий каталонской команды Лионель Месси не вошел в тройку претендентов на "Золотой мяч".

Как информируют СМИ, "Золотой мяч" выиграет полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, который опередит форварда Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии) и нападающего Антуана Гризманна ("Атлетико", сборная Франции).

"Как и все, я удивлен тем, что Месси нет в финальном списке. Очень странная ситуация, если учесть, что Месси был лучшим игроком в Лиге чемпионов. Но этот вопрос в компетенции УЕФА", - цитирует вальверде Marca.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 14:03
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