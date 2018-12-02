УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира.По информации пресс-службы организации, соревнование состоится уже в 2021-2024 годах.Рабочие название турнира — UEL2. Он будет проходить в том же формате, что и Лига чемпионов, а также Лига Европы.Новый турнир делится на групповой этап, где выступят восемь групп по четыре команды, 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.1/8 финала будет предшествовать дополнительный раунд плей-офф, в котором встретятся вторые места в группах UEL2 и третьи в группах Лиги Европы.Всего в рамках турнира пройдет за 15 игровых дней 141 матч. Победитель получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.Клубы будут состязаться по четвергам.Создание нового турнира означает, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации.Уже в цикле 2021–2024 годов формат Лиги Европы будет соответствовать формату нового турнира.