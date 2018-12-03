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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Лионель Месси впервые с 2006 года не попал в тройку в голосовании за обладателя "Золотого мяча"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял пятое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2018.
В 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году Месси выиграл "Золотой мяч", в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 занял второе место. В 2007 году он стал третьим.
В 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году Месси выиграл "Золотой мяч", в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 занял второе место. В 2007 году он стал третьим.
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