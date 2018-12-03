Лионель Месси впервые с 2006 года не попал в тройку в голосовании за обладателя "Золотого мяча"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял пятое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2018.В 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году Месси выиграл "Золотой мяч", в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 занял второе место. В 2007 году он стал третьим.