Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Лионель Месси впервые с 2006 года не попал в тройку в голосовании за обладателя "Золотого мяча"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял пятое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2018.

В 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году Месси выиграл "Золотой мяч", в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 занял второе место. В 2007 году он стал третьим.
Теги: Месси
Вчера, 23:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  plast  Спб (Вчера, 23:55)
  • 0
  •  (0)

6. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

7. Рафаэль Варан («Реал», Франция)

8. Эден Азар («Челси», Бельгия)

9. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия)

10. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур», Англия)
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.