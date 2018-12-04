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Еще один матч чемпионата Франции перенесен из-за протестов в стране

Матч 17-го тура чемпионата Франции между "Тулузой" и "Лионом" был перенесен.

Встреча отложена по просьбе полиции из-за протестов, которые проходят во Франции третьи выходные. Игра должна была состояться в Тулузе 8 декабря. Новая дата встречи будет назначена позднее.

Также известно о переносе еще одного матча 17-го тура "ПСЖ" - "Монпелье", который должен был состояться в Париже 8 декабря.

Французские граждане протестуют против повышения цен на бензин.

"Газета.ру"
Теги: Тулуза Лион
Сегодня, 20:35
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