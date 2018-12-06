Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Иско может стать игроком "Ювентуса"

Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Ювентусе", информирует Calciomercato.

Футболист недоволен количеством игровой практики - он получает мало времени на поле при новом главном тренере Сантьяго Солари. Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Иско провел 14 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Теги: Иско Реал Ювентус
Сегодня, 20:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.