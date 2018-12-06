Иско может стать игроком "Ювентуса"

Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Ювентусе", информирует Calciomercato.Футболист недоволен количеством игровой практики - он получает мало времени на поле при новом главном тренере Сантьяго Солари. Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.В текущем сезоне Иско провел 14 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.