Новости партнеров

"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Севильей"

В 15-м туре чемпионата Испании "Валенсия" принимала на своем поле "Севилью".

Чемпионат Испании

15 тур

"Валенсия" – "Севилья" 1:1

Гол: Диахаби, 90+3 - Сарабия, 55

"Валенсия": Нето, Гайя, Паулиста, Гарай, Васс (Батшуайи, 69), Коклен, Солер, Парехо, Гуэдеш (Черышев, 62), Родриго, Лоренсо (Диахаби, 63)

"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Кьер, Меркадо, Васкес (Амаду, 77), Банега, Сарабия, Промес, Силва, Бен-Йеддер (Мюриэль, 86)

Предупреждения: Васкес, 36, Промес, 38, Меркадо, 45, Мюриэль 90+1
Теги: Валенсия Севилья
Сегодня, 20:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.