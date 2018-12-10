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Криштиану Роналду - о главном отличии "Ювентуса" от "Реала": в Турине настоящая команда

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил бьянконери со своей предыдущей командой – мадридским "Реалом".

"Мы – настоящая команда, в других местах кто-то ощущает себя более важным, чем остальные. Здесь же все на одном уровне, мы скромны и хотим побеждать.

Я считаю, что это прекрасно, и чувствую разницу. Эта команда сильно отличается от "Реала", она в большей степени является семьёй", — цитирует Роналду La Gazzetta dello Sport.
Теги: Ювентус Реал Роналду
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