Ариц Адурис повторил достижение Месси и Рамоса

Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис отличился во вчерашнем матче чемпионата Испании с "Жироной" (1:0).Гол 37-летнего игрока с пенальти стал победным и первым для него в этом сезоне. Таким образом, Адурис забил в 14-м сезоне Ла Лиги подряд.Он повторил достижение Лионеля Месси и Серхио Рамоса и стал всего третьим игроком за этот период, забивавшим на протяжении 14 лет подряд.