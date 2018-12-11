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Ариц Адурис повторил достижение Месси и Рамоса

Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис отличился во вчерашнем матче чемпионата Испании с "Жироной" (1:0).

Гол 37-летнего игрока с пенальти стал победным и первым для него в этом сезоне. Таким образом, Адурис забил в 14-м сезоне Ла Лиги подряд.

Он повторил достижение Лионеля Месси и Серхио Рамоса и стал всего третьим игроком за этот период, забивавшим на протяжении 14 лет подряд.

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Теги: Месси Рамос
Сегодня, 11:09
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