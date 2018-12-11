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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Иньеста: было бы некрасиво говорить, что Модрич не заслужил "Золотой мяч"
Экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал итоги вручения приза "Золотой мяч". Обладателем награды стал полузащитник "Реала" Лука Модрич, форвард "Барселоны" Лионель Месси занял 5-е место.
- Для меня Месси – лучший игрок в истории. Он имеет в своем арсенале все: дриблинг, удар с обеих ног, удар головой. Я не видел никого, кто мог бы сравниться с ним на футбольном поле, и он выступает на таком уровне уже 15 лет.
В этом году Модрич выиграл "Золотой мяч", и было бы некрасиво говорить, что он не заслужил эту награду. Мы все знаем, каких успехов он добился в этом сезоне. Но нужно понимать, как при выборе победителя "Золотого мяча" оценивают выступление игроков. Для кого-то игра на чемпионате мира не столь важна, для кого-то – наоборот. В награде нет математической составляющей, – приводит слова Иньесты Sports.ru со ссылкой на Mundo Deportivo.
- Для меня Месси – лучший игрок в истории. Он имеет в своем арсенале все: дриблинг, удар с обеих ног, удар головой. Я не видел никого, кто мог бы сравниться с ним на футбольном поле, и он выступает на таком уровне уже 15 лет.
В этом году Модрич выиграл "Золотой мяч", и было бы некрасиво говорить, что он не заслужил эту награду. Мы все знаем, каких успехов он добился в этом сезоне. Но нужно понимать, как при выборе победителя "Золотого мяча" оценивают выступление игроков. Для кого-то игра на чемпионате мира не столь важна, для кого-то – наоборот. В награде нет математической составляющей, – приводит слова Иньесты Sports.ru со ссылкой на Mundo Deportivo.
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