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Иньеста: было бы некрасиво говорить, что Модрич не заслужил "Золотой мяч"

Экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал итоги вручения приза "Золотой мяч". Обладателем награды стал полузащитник "Реала" Лука Модрич, форвард "Барселоны" Лионель Месси занял 5-е место.

- Для меня Месси – лучший игрок в истории. Он имеет в своем арсенале все: дриблинг, удар с обеих ног, удар головой. Я не видел никого, кто мог бы сравниться с ним на футбольном поле, и он выступает на таком уровне уже 15 лет.

В этом году Модрич выиграл "Золотой мяч", и было бы некрасиво говорить, что он не заслужил эту награду. Мы все знаем, каких успехов он добился в этом сезоне. Но нужно понимать, как при выборе победителя "Золотого мяча" оценивают выступление игроков. Для кого-то игра на чемпионате мира не столь важна, для кого-то – наоборот. В награде нет математической составляющей, – приводит слова Иньесты Sports.ru со ссылкой на Mundo Deportivo.
Теги: Иньеста Месси
Сегодня, 19:19
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#3  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:08)
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Болеет за:
«Зенит»
выиграл "Золотой мяч"

Ведь мы сыграли с Месси десять партий
В преферанс, в очко и на бильярде..
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#2  werty1001  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот Иньеста точно заслужил золотой мяч и его вклад в достижения того же Месси огромен.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:26)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как Беланов?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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