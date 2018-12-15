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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Лука Модрич: Роналду и Месси ценят награды только тогда, когда сами получают их
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал тот факт, что Криштиану Роналду и Лионель Месси не посещали церемонию награждения "Золотого мяча".
"Не могу это объяснить. Это их выбор. Получается так, что призы для них ценны только тогда, когда они сами их получают. Думаю, это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам, и людям, голосовавшим за них на протяжении десяти лет. Однако каждый ведет себя так, как считает нужным", - цитирует Модрича Sportske Novosti.
"Не могу это объяснить. Это их выбор. Получается так, что призы для них ценны только тогда, когда они сами их получают. Думаю, это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам, и людям, голосовавшим за них на протяжении десяти лет. Однако каждый ведет себя так, как считает нужным", - цитирует Модрича Sportske Novosti.
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