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Лука Модрич: Роналду и Месси ценят награды только тогда, когда сами получают их

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал тот факт, что Криштиану Роналду и Лионель Месси не посещали церемонию награждения "Золотого мяча".

"Не могу это объяснить. Это их выбор. Получается так, что призы для них ценны только тогда, когда они сами их получают. Думаю, это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам, и людям, голосовавшим за них на протяжении десяти лет. Однако каждый ведет себя так, как считает нужным", - цитирует Модрича Sportske Novosti.
Теги: Модрич Роналду Месси
Сегодня, 16:20
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#11  Volodia379   (Сегодня, 19:00)
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Посмотрите на наших орденаносцев за что!? Так что по этим критериям и Модрич получил!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#10  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Блин,уже и этот записал себя в легенды...


Модрич - хороший игрок. Лучший? Точно нет. Он игрок сборной Хорватии, лидер этой команды, но не Реала, Там другие лидеры. Я думаю вопрос о его первенстве в этом конкурсе вообще бы не поднимался, если бы Смолов (!!!) и Фернандес забили пенальти
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#9  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:08)
  • -1
  •  (5)

Лука Мудищев до сих пор не может понять , что он при всех раскладах никогда не стоил, и сейчас не стоит, ни шнурков Месси, ни трусов Роналду.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#8  brysy  москва (Сегодня, 17:45)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Смотри-ка, Лука Носищев пасть свою открыл, тут практически весь футбольный мир недоумевает, каким таким образом, ему выдали эту игрушку, кому вообще это пришло в голову, да ещё к тому-же он что-то имеет против действительно великих футболистов, которым он и шнурки на бутсах завязывать не достоин.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#7  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 17:39)
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Ville,
Кто да?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 17:24)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Corner
Я бы так сказал, заслужил по сумме нескольких лет, что он играет.

Видимо, все эти годы он играл один, а Месси и Роналду отдыхали. Такую чушь местные порой пишут....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Corner  планета Земля (Сегодня, 17:08)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Я бы так сказал, заслужил по сумме нескольких лет, что он играет. Ну наконец-то, дали ЗМ не звезде, потому, что он -звезда и на него вся команда пашет, а человеку, кто рояль добросовестно таскал, при этом с шикарным пасом и отличным ударом...
Ну и резалт сборной в ЧМ - чем не аргумент? В ней-то он - звезда по праву...


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#4  Ville  СПб (Сегодня, 17:01)
  • +1
  •  (7)

месси роналду- пох , но модрич точно не заслужил ЗМ


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:59)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Модрич сам сомневается в легитимности свой награды.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  pivo69  Германия (Сегодня, 16:38)
  • 0
  •  (10)

каждый ведет себя так, как считает нужным", - цитирует Модрича
Блин,уже и этот записал себя в легенды...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:36)
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Если б человек был уверен, что награда его по праву, он бы таких речей не водил. Это - слова человека, отхватившего нечто "плохо лежащее", а теперь оправдывающегося:
- А чо я? Я ниччо, все так делают.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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