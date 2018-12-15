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Нани: мы с Роналду всегда будем друзьями

Полузащитник сборной Португалии Нани рассказал о своей дружбе с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Он лучший футболист мира, он стал очень важной персоной для моей карьеры. Мы выросли в "Спортинге". Потом отправились в "Манчестер Юнайтед" к Алексу Фергюсону, где выиграли Лигу чемпионов. Потом выиграли чемпионат Европы. Наши жизни связаны. И мы всегда будем друзьями", - цитирует Нани A Bola.
Теги: Нани Роналду
Сегодня, 16:35
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