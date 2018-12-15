Новости партнеров

Крис Смоллинг продлил контракт с "МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг продлил контракт с "красными дьяволами", сообщает официальный Твиттер клуба.

Новое соглашение с 29-летним футболистом сборной Англии рассчитано до 2022 года.

В нынешнем сезон он провел 18 матчей и забил 1 гол.
Теги: Смоллинг Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.