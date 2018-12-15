Крис Смоллинг продлил контракт с "МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг продлил контракт с "красными дьяволами", сообщает официальный Твиттер клуба.Новое соглашение с 29-летним футболистом сборной Англии рассчитано до 2022 года.В нынешнем сезон он провел 18 матчей и забил 1 гол.