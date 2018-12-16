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"Лейпциг" дома разгромил "Майнц"

"Лейпциг" с разгромным счетом победил "Майнц" в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

15-й тур

"Лейпциг" - "Майнц" - 4:1

Голы: Поульсен, 14 (1:0). Поульсен, 19 (2:0). Онисиво, 38 (2:1). Вернер, 74 (3:1). Вернер, 88 (4:1).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Ильзанкер, 85), Упамекано, Конате, Кампль (Ляймер, 46), Забитцер, Демме, Поульсен, Вернер (Брума, 89).

"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца, Куэйсон (Максим, 67), Озтунали (Боэтиус, 83), Гбамен, Онисиво (Уджа, 78), Матета.

Предупреждения: Упамекано, 27. Забитцер, 42. Орбан, 51. Латца, 52. Ниакате, 54. Центнер, 66.
Теги: Лейпциг Майнц
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