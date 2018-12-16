Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:41
Станислав Черчесов - о капитанской повязке Дзюбы в сборной: лидерские качества Артема были очевидны еще в "Спартаке"
Станислав Черчесов - о капитанской повязке Дзюбы в сборной: лидерские качества Артема были очевидны еще в "Спартаке"
17:36
Станислав Черчесов: критика в адрес Заболотного? Он комфортно чувствует себя в сборной России (8)
Станислав Черчесов: критика в адрес Заболотного? Он комфортно чувствует себя в сборной России (8)
15:27
Черчесов - о работе в "Спартаке": фанаты хотели съесть меня заживо? Наверное, я такое заслужил
Черчесов - о работе в "Спартаке": фанаты хотели съесть меня заживо? Наверное, я такое заслужил
08:43
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу (1)
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу (1)
"Лейпциг" дома разгромил "Майнц"
"Лейпциг" с разгромным счетом победил "Майнц" в матче 15-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
15-й тур
"Лейпциг" - "Майнц" - 4:1
Голы: Поульсен, 14 (1:0). Поульсен, 19 (2:0). Онисиво, 38 (2:1). Вернер, 74 (3:1). Вернер, 88 (4:1).
"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Ильзанкер, 85), Упамекано, Конате, Кампль (Ляймер, 46), Забитцер, Демме, Поульсен, Вернер (Брума, 89).
"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца, Куэйсон (Максим, 67), Озтунали (Боэтиус, 83), Гбамен, Онисиво (Уджа, 78), Матета.
Предупреждения: Упамекано, 27. Забитцер, 42. Орбан, 51. Латца, 52. Ниакате, 54. Центнер, 66.
Чемпионат Германии
15-й тур
"Лейпциг" - "Майнц" - 4:1
Голы: Поульсен, 14 (1:0). Поульсен, 19 (2:0). Онисиво, 38 (2:1). Вернер, 74 (3:1). Вернер, 88 (4:1).
"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Ильзанкер, 85), Упамекано, Конате, Кампль (Ляймер, 46), Забитцер, Демме, Поульсен, Вернер (Брума, 89).
"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца, Куэйсон (Максим, 67), Озтунали (Боэтиус, 83), Гбамен, Онисиво (Уджа, 78), Матета.
Предупреждения: Упамекано, 27. Забитцер, 42. Орбан, 51. Латца, 52. Ниакате, 54. Центнер, 66.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.