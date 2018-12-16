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"Уэска" вырвала ничью у "Вильярреала"

"Уэска" принимала на своем поле "Вильярреал" в 16-м туре чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

16 тур

"Уэска" – "Вильярреал" 2:2

Голы: Эрнандес, 44 (пен.), Бакка, 63 (пен.), Морено, 81, Лонго, 90+4

"Уэска": Йованович, Мирамон, Пулидо, Инсуа (Камачо, 86), Этчейта, Ривера, Мелеро (Лонго, 79), Гомес, Феррейро, Авила (Гюрлер, 69), Эрнандес

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Мори, Касерес, Чуквезе (Фуэго, 86), Тригерос (Лаюн, 69), Форнальс, Бакка (Педраса, 74), Морено

Предупреждения: Авила, 16, Тригерос, 42, Гаспар, 43, Инсуа, 53, Гаспар, 65, Бакка, 66, Пулидо, 73

Удаления: Гаспар, 65
Теги: Уэска Вильярреал
Вчера, 22:42
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