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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Уэска" вырвала ничью у "Вильярреала"
"Уэска" принимала на своем поле "Вильярреал" в 16-м туре чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
16 тур
"Уэска" – "Вильярреал" 2:2
Голы: Эрнандес, 44 (пен.), Бакка, 63 (пен.), Морено, 81, Лонго, 90+4
"Уэска": Йованович, Мирамон, Пулидо, Инсуа (Камачо, 86), Этчейта, Ривера, Мелеро (Лонго, 79), Гомес, Феррейро, Авила (Гюрлер, 69), Эрнандес
"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Мори, Касерес, Чуквезе (Фуэго, 86), Тригерос (Лаюн, 69), Форнальс, Бакка (Педраса, 74), Морено
Предупреждения: Авила, 16, Тригерос, 42, Гаспар, 43, Инсуа, 53, Гаспар, 65, Бакка, 66, Пулидо, 73
Удаления: Гаспар, 65
Чемпионат Испании
16 тур
"Уэска" – "Вильярреал" 2:2
Голы: Эрнандес, 44 (пен.), Бакка, 63 (пен.), Морено, 81, Лонго, 90+4
"Уэска": Йованович, Мирамон, Пулидо, Инсуа (Камачо, 86), Этчейта, Ривера, Мелеро (Лонго, 79), Гомес, Феррейро, Авила (Гюрлер, 69), Эрнандес
"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Мори, Касерес, Чуквезе (Фуэго, 86), Тригерос (Лаюн, 69), Форнальс, Бакка (Педраса, 74), Морено
Предупреждения: Авила, 16, Тригерос, 42, Гаспар, 43, Инсуа, 53, Гаспар, 65, Бакка, 66, Пулидо, 73
Удаления: Гаспар, 65
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