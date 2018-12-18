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Денис Черышев рассказал о своем будущем в "Валенсии"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев, выступающий на правах аренды в "Валенсии", рассказал о своем будущем.

"В "Вильярреале" очень хороший коллектив, но тренер дал понять, что не рассчитывает на меня. Вернусь ли я обратно? У "Валенсии" есть право выкупа. Посмотрим, как будет складываться сезон", – сказал Черышев.

В 10 матчах сезона Ла Лиги хавбек забил один гол и сделал одну результативную передачу.

MK
Теги: Черышев Денис Валенсия Вильярреал
Сегодня, 12:30
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