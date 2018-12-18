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Лионелю Месси вручили пятую "Золотую бутсу"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси на торжественной церемонии получил "Золотую бутсу".

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. На его счету было 34 гола.

Для аргентинца это рекордная пятая награда.

Теги: Месси
Сегодня, 17:46
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(3)
#4  rigoletto  Белгород (Сегодня, 19:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Каждый матч с ним это наслаждение его игры и видения поля....


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 18:05)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А где Лука Мудищев?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:02)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Месси - голеодор от бога. Респект и поздравление Лионелю.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 17:49)
  • +3
  •  (5)

Сила!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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