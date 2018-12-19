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СМИ: "Реал" предлагает Моуринью 20 миллионов евро в год

"Реал" хотел бы вернуть на должность главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает El Pais.

Вчера португалец был уволен из "Манчестер Юнайтед".

Испанцы разговаривали с Моуринью еще в октябре, а позже вице-президент "Реала" Хосе Анхель Санчес общался с агентом тренера Жорже Мендешом.

"Реал" готов подписать контракт с Моуринью после 1 июля 2019 года, чтобы не платить неустойку "МЮ" в размере 5 миллионов евро. Португальцу предложат 20 миллионов евро в год, значительную сумму на трансферы и свободу действий в трансферной политике.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Реал Моуринью Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:46
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4
(1)
#4  brysy  москва (Сегодня, 00:49)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Самая настоящая утка, кому он сейчас нужен, развалил полностью М.Ю, полностью, а если все-таки этот бред прокатит, Реалу наступит полный пиз-ц, даже большей, чем на данном этапе и слава богу.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#3  лад  USSR (Сегодня, 00:34)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Любитель больших денег и великий кидала с удовольствием примет контракт Реала, желательно долгосрочный.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 00:04)
  • -1
  •  (1)

Если Реал это сделает....то понятно почему ОНИ проиграли два матча ЦСКА....ЭПОХА МАУРИНЬО закончилась...хватит переводчику ТРЕНИРОВАТЬ ТОП КЛУБЫ.....пора уже в РОССИЮ ....НАПРИМЕР В БАЛТИКУ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#1  anonymous   (Вчера, 23:58)
  • +1
  •  (1)

Маур за очередной неустойкой пойдет, там думаю лямов 40 будет
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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