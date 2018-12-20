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Сеск Фабрегас может стать футболистом "Монако"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может стать футболистом "Монако", передает Gazzetta dello Sport.

Фабрегас готов покинуть "Челси" из-за малого количества игровой практики. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Фабрегас провел 13 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
Теги: Фабрегас Челси Монако
Сегодня, 18:08
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#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:51)
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Болеет за:
«Спартак»
генеальнова ГаЛоВеНа подсидеть намылился, паскудник.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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