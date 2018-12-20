Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может стать футболистом "Монако", передает Gazzetta dello Sport.Фабрегас готов покинуть "Челси" из-за малого количества игровой практики. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.В текущем сезоне Фабрегас провел 13 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.