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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Неймар ушел в отпуск раньше одноклубников
Нападающий французского "ПСЖ" Неймар раньше своих одноклубников ушел в отпуск.
По информации L'Equipe, руководство клуба разрешило бразильскому футболисту отдыхать даже с учетом предстоящего матча с "Нантом" в чемпионате Франции.
На данный момент форвард уже находится в Бразилии. Предположительно, игрок столичной команды вернется в начале января.
Встреча "ПСЖ" с "Нантом" состоится 22 декабря, а первый матч 2019 года парижане проведут 12 января против "Амьена".
"Газета.ру"
По информации L'Equipe, руководство клуба разрешило бразильскому футболисту отдыхать даже с учетом предстоящего матча с "Нантом" в чемпионате Франции.
На данный момент форвард уже находится в Бразилии. Предположительно, игрок столичной команды вернется в начале января.
Встреча "ПСЖ" с "Нантом" состоится 22 декабря, а первый матч 2019 года парижане проведут 12 января против "Амьена".
"Газета.ру"
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