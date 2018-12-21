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Неймар ушел в отпуск раньше одноклубников

Нападающий французского "ПСЖ" Неймар раньше своих одноклубников ушел в отпуск.

По информации L'Equipe, руководство клуба разрешило бразильскому футболисту отдыхать даже с учетом предстоящего матча с "Нантом" в чемпионате Франции.

На данный момент форвард уже находится в Бразилии. Предположительно, игрок столичной команды вернется в начале января.

Встреча "ПСЖ" с "Нантом" состоится 22 декабря, а первый матч 2019 года парижане проведут 12 января против "Амьена".

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 18:07
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 18:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюба 2.0
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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