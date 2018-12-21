Неймар ушел в отпуск раньше одноклубников

Нападающий французского "ПСЖ" Неймар раньше своих одноклубников ушел в отпуск.По информации L'Equipe, руководство клуба разрешило бразильскому футболисту отдыхать даже с учетом предстоящего матча с "Нантом" в чемпионате Франции.На данный момент форвард уже находится в Бразилии. Предположительно, игрок столичной команды вернется в начале января.Встреча "ПСЖ" с "Нантом" состоится 22 декабря, а первый матч 2019 года парижане проведут 12 января против "Амьена".