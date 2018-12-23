Сантьяго Солари поделился эмоциями от победы "Реала" в клубном чемпионате мира

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал матч против эмиратского "Аль-Айна" в рамках финала клубного чемпионата мира 2018 года.Наставник доволен действиями подопечных на поле."Мы счастливы, игроки этого заслуживают. Они приехали сюда, проделав большую работу. Мы сделали финальный штрих после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Это достижение клуба, футболистов и других тренеров. Мы здесь благодаря Зидану. Подобное будет сложно повторить в будущем", - цитирует Солари Mundo Deportivo.В заключительной встрече "сливочные" разгромили соперников со счетом 4:1.