Иско и Рэмси попали в сферу интересов "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" рассматривает возможность приобрести хавбека лондонского "Арсенала" Аарона Рэмси и полузащитника мадридского "Реала" Иско.По информации итальянского журналиста Джанлука Ди Марцио, туринский клуб является главным претендентом на 27-летнего валийца. Контракт футболиста с "Арсеналом" истекает в конце нынешнего сезона. На Рэмси также претендуют итальянский «Интер» и французский "ПСЖ".Вариант с переходом в "старую сеньору" испанского хавбека "Реала" выглядит более проблематичным из-за интереса к нему со стороны английского "Манчестер Сити" и высокой трансферной стоимости игрока - €80 млн.Рэмси в нынешнем сезоне провел за "конониров" 21 матч, отличившись дважды. Иско сыграл за "королевский клуб" 18 матчей, оформив в них четыре гола.