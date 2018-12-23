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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Иско и Рэмси попали в сферу интересов "Ювентуса"
Туринский "Ювентус" рассматривает возможность приобрести хавбека лондонского "Арсенала" Аарона Рэмси и полузащитника мадридского "Реала" Иско.
По информации итальянского журналиста Джанлука Ди Марцио, туринский клуб является главным претендентом на 27-летнего валийца. Контракт футболиста с "Арсеналом" истекает в конце нынешнего сезона. На Рэмси также претендуют итальянский «Интер» и французский "ПСЖ".
Вариант с переходом в "старую сеньору" испанского хавбека "Реала" выглядит более проблематичным из-за интереса к нему со стороны английского "Манчестер Сити" и высокой трансферной стоимости игрока - €80 млн.
Рэмси в нынешнем сезоне провел за "конониров" 21 матч, отличившись дважды. Иско сыграл за "королевский клуб" 18 матчей, оформив в них четыре гола.
"Газета.ру"
По информации итальянского журналиста Джанлука Ди Марцио, туринский клуб является главным претендентом на 27-летнего валийца. Контракт футболиста с "Арсеналом" истекает в конце нынешнего сезона. На Рэмси также претендуют итальянский «Интер» и французский "ПСЖ".
Вариант с переходом в "старую сеньору" испанского хавбека "Реала" выглядит более проблематичным из-за интереса к нему со стороны английского "Манчестер Сити" и высокой трансферной стоимости игрока - €80 млн.
Рэмси в нынешнем сезоне провел за "конониров" 21 матч, отличившись дважды. Иско сыграл за "королевский клуб" 18 матчей, оформив в них четыре гола.
"Газета.ру"
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