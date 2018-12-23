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Вице-президент "Монако" признал необходимость масштабного усиления состава

Вадим Васильев прокомментировал нынешнее положение клуба. Монегаски находятся на предпоследнем 19-м месте в чемпионате Франции.

"Кризис серьезный. Осознаю, насколько у нас тяжелая ситуация. Требуется дождаться восстановления травмированных, определиться с теми, кто покинет команду, и приобрести новичков. Если решим эти вопросы, то сможем подняться.

До последнего матча думал, что нам не нужно более двух новых игроков, но я ошибался. Надо действовать, "Монако" не должен быть в таком положении", — приводит слова Васильева L’Equipe.

Sport24
Теги: Васильев Монако
Сегодня, 13:23
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#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:17)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Где клоуны, которые трещали, что Монако без Головина побеждать будет? Всрали вчера конкуренту за дно таблицы. Админы даже новость не выложили о поражении. А вся эта свора в шкафах засела от недоумения.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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