Вице-президент "Монако" признал необходимость масштабного усиления состава

Вадим Васильев прокомментировал нынешнее положение клуба. Монегаски находятся на предпоследнем 19-м месте в чемпионате Франции."Кризис серьезный. Осознаю, насколько у нас тяжелая ситуация. Требуется дождаться восстановления травмированных, определиться с теми, кто покинет команду, и приобрести новичков. Если решим эти вопросы, то сможем подняться.До последнего матча думал, что нам не нужно более двух новых игроков, но я ошибался. Надо действовать, "Монако" не должен быть в таком положении", — приводит слова Васильева L’Equipe.