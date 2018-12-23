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"Вольфсбург" вырвал победу у "Аугсбурга"

"Вольфсбург" обыграл "Аугсбург" в матче 17-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

17-й тур

"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 2:3

Голы: Гилавоги, 33 (0:1). Виллиам, 41 (0:2). Хедира, 49 (1:2). Кордова, 58 (2:2). Герхардт, 89 (2:3).

"Аугсбург": Луте, Стафилидис (Фрамбергер, 83), Гауэлеув, Дансо, Байер, Ку Джа Чхоль, Шмид, Грегорич (Хан, 46), Хедира, Финнбогасон, Рихтер (Кордова, 46).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Герхардт, Виллиам, Иттер, Гилавоги, Арнольд (Реджбецай, 65), Мехмеди (Штеффен, 83), Гинчек (Удуокхай, 90+3), Вегхорст.
Теги: Вольфсбург Аугсбург
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