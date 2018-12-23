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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Вольфсбург" вырвал победу у "Аугсбурга"
"Вольфсбург" обыграл "Аугсбург" в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
17-й тур
"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 2:3
Голы: Гилавоги, 33 (0:1). Виллиам, 41 (0:2). Хедира, 49 (1:2). Кордова, 58 (2:2). Герхардт, 89 (2:3).
"Аугсбург": Луте, Стафилидис (Фрамбергер, 83), Гауэлеув, Дансо, Байер, Ку Джа Чхоль, Шмид, Грегорич (Хан, 46), Хедира, Финнбогасон, Рихтер (Кордова, 46).
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Герхардт, Виллиам, Иттер, Гилавоги, Арнольд (Реджбецай, 65), Мехмеди (Штеффен, 83), Гинчек (Удуокхай, 90+3), Вегхорст.
Чемпионат Германии
17-й тур
"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 2:3
Голы: Гилавоги, 33 (0:1). Виллиам, 41 (0:2). Хедира, 49 (1:2). Кордова, 58 (2:2). Герхардт, 89 (2:3).
"Аугсбург": Луте, Стафилидис (Фрамбергер, 83), Гауэлеув, Дансо, Байер, Ку Джа Чхоль, Шмид, Грегорич (Хан, 46), Хедира, Финнбогасон, Рихтер (Кордова, 46).
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Герхардт, Виллиам, Иттер, Гилавоги, Арнольд (Реджбецай, 65), Мехмеди (Штеффен, 83), Гинчек (Удуокхай, 90+3), Вегхорст.
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