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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Севилья" вдесятером вырвала ничью у "Леганеса", Промес отыграл 45 минут
"Леганес" и "Севилья" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1).
Бывший футболист "Спартака" Квинси Промес вышел на замену в начале второго тайма и отыграл 45 минут.
Чемпионат Испании
17 тур
"Леганес" – "Севилья" 1:1
Гол: Весга, 6 - Бен-Йеддер, 90+2
"Леганес": Куэльяр, Ньом (Тарин, 53), Сильва, Сиовас, Омеруо, Бустинса, Весга, Перес, Арнаис, Эн-Несири, Каррильо (Эль-Жар, 79)
"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Каррису, Меркадо (Гнаньон, 62), Навас (Промес, 46), Меса, Васкес, Амаду, Силва (Налито, 76), Бен-Йеддер
Предупреждения: Ньом, 17, Бен-Йеддер, 44, Меркадо, 45+2, Перес, 59, Силва, 67, Силва, 70
Удаления: Васкес, 45+2
Бывший футболист "Спартака" Квинси Промес вышел на замену в начале второго тайма и отыграл 45 минут.
Чемпионат Испании
17 тур
"Леганес" – "Севилья" 1:1
Гол: Весга, 6 - Бен-Йеддер, 90+2
"Леганес": Куэльяр, Ньом (Тарин, 53), Сильва, Сиовас, Омеруо, Бустинса, Весга, Перес, Арнаис, Эн-Несири, Каррильо (Эль-Жар, 79)
"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Каррису, Меркадо (Гнаньон, 62), Навас (Промес, 46), Меса, Васкес, Амаду, Силва (Налито, 76), Бен-Йеддер
Предупреждения: Ньом, 17, Бен-Йеддер, 44, Меркадо, 45+2, Перес, 59, Силва, 67, Силва, 70
Удаления: Васкес, 45+2
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