"Севилья" вдесятером вырвала ничью у "Леганеса", Промес отыграл 45 минут

"Леганес" и "Севилья" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1).Бывший футболист "Спартака" Квинси Промес вышел на замену в начале второго тайма и отыграл 45 минут.Чемпионат Испании17 тур: Весга, 6 - Бен-Йеддер, 90+2"Леганес": Куэльяр, Ньом (Тарин, 53), Сильва, Сиовас, Омеруо, Бустинса, Весга, Перес, Арнаис, Эн-Несири, Каррильо (Эль-Жар, 79)"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Каррису, Меркадо (Гнаньон, 62), Навас (Промес, 46), Меса, Васкес, Амаду, Силва (Налито, 76), Бен-ЙеддерПредупреждения: Ньом, 17, Бен-Йеддер, 44, Меркадо, 45+2, Перес, 59, Силва, 67, Силва, 70Удаления: Васкес, 45+2