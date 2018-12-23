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"Севилья" вдесятером вырвала ничью у "Леганеса", Промес отыграл 45 минут

"Леганес" и "Севилья" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1).

Бывший футболист "Спартака" Квинси Промес вышел на замену в начале второго тайма и отыграл 45 минут.

Чемпионат Испании

17 тур

"Леганес" – "Севилья" 1:1

Гол: Весга, 6 - Бен-Йеддер, 90+2

"Леганес": Куэльяр, Ньом (Тарин, 53), Сильва, Сиовас, Омеруо, Бустинса, Весга, Перес, Арнаис, Эн-Несири, Каррильо (Эль-Жар, 79)

"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Каррису, Меркадо (Гнаньон, 62), Навас (Промес, 46), Меса, Васкес, Амаду, Силва (Налито, 76), Бен-Йеддер

Предупреждения: Ньом, 17, Бен-Йеддер, 44, Меркадо, 45+2, Перес, 59, Силва, 67, Силва, 70

Удаления: Васкес, 45+2
Теги: Севилья Леганес Промес
Сегодня, 20:14
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#2  Yuriah  Россия (Сегодня, 20:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ждём обратно в Спартак !
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:21)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Закис Промес в Испании - срочно брать в аренду и реанимировать братуху.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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