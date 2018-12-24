Новости партнеров

Калиду Кулибали продлил контракт с "Наполи" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали подписал новый контракт с клубом.

Согласно новому соглашению зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Ранее "Наполи" отказался продавать Кулибали в "МЮ" за 106 миллионов евро.
Теги: Наполи Кулибали
Сегодня, 11:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.