Калиду Кулибали продлил контракт с "Наполи" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали подписал новый контракт с клубом.Согласно новому соглашению зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Таким образом он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.Ранее "Наполи" отказался продавать Кулибали в "МЮ" за 106 миллионов евро.