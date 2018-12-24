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Президент "Анжи": не допущу массового ухода футболистов

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации в клубе, испытывающем тяжелые финансовые проблемы, а также заявил, что не допустит массового ухода из клуба футболистов.

"Ситуация в "Анжи" остается прежней. Мы работаем, как и работали. Пробуем улучшить ситуацию. Могу подтвердить информацию, что Джон Чансельор точно уходит из "Анжи". Но на данный момент больше никто. Есть заявления от Белорукова, но мы с ним попробуем уладить вопрос, чтобы он остался в клубе.

Будет ли "Анжи" делать ставку на молодежь после зимней паузы? Я не допущу массового ухода футболистов из "Анжи". По сборам никаких изменений. Перед сбором в Турцию мы планируем провести восстановительные и втягивающие процедуры в Кисловодске. Возможно проведем несколько просмотровых матчей и тренировок. После этого "Анжи" вылетает на 15 дней в Турцию на первый сбор", - цитирует Кадиева Sport24.
Теги: Анжи Кадиев
Сегодня, 20:48
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#1  teacher   (Сегодня, 22:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Так не доставайся же ты никому! Пистолетом пригрозил наверное.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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