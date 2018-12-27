"Наполи" просил остановить матч с "Интером" из-за расистких выкриков в адрес Кулибали

"Наполи" уступил "Интеру" (0:1) во вчерашнем матче 18-го тура чемпионата Италии.Защитник неаполитанцев Калиду Кулибали был удален в этом матче за саркастические аплодисменты в адрес арбитра.После игры главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что Кулибали был раздражен, поскольку весь матч подвергался расистским оскорблениям - в адрес защитника с трибун доносились обезьяньи уханья.По словам тренера, они обращались к арбитру с требованием остановить матч, но он проигнорировал эти просьбы.