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"Наполи" просил остановить матч с "Интером" из-за расистких выкриков в адрес Кулибали

"Наполи" уступил "Интеру" (0:1) во вчерашнем матче 18-го тура чемпионата Италии.

Защитник неаполитанцев Калиду Кулибали был удален в этом матче за саркастические аплодисменты в адрес арбитра.

После игры главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что Кулибали был раздражен, поскольку весь матч подвергался расистским оскорблениям - в адрес защитника с трибун доносились обезьяньи уханья.

По словам тренера, они обращались к арбитру с требованием остановить матч, но он проигнорировал эти просьбы.

Guardian
Теги: Наполи Интер Кулибали
Сегодня, 10:13
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#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:29)
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Болеет за:
ЦСКА
Природу не обманешь ! Обезьяна и есть обезьяна и нечего обижаться !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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