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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Калиду Кулибали - о расизме в матче против "Интера": я горжусь своим цветом кожи
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали прокомментировал расистские оскорбления со стороны болельщиков в матче с "Интером" (0:1).
"Извиняюсь за поражение и больше всего за то, что подвел своих братьев. Но я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегальцем, неаполитанцем и человеком", – написал Кулибали в своем твиттере.
"Извиняюсь за поражение и больше всего за то, что подвел своих братьев. Но я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегальцем, неаполитанцем и человеком", – написал Кулибали в своем твиттере.
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