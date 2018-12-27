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Калиду Кулибали - о расизме в матче против "Интера": я горжусь своим цветом кожи

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали прокомментировал расистские оскорбления со стороны болельщиков в матче с "Интером" (0:1).

"Извиняюсь за поражение и больше всего за то, что подвел своих братьев. Но я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегальцем, неаполитанцем и человеком", – написал Кулибали в своем твиттере.
Теги: Наполи Интер Кулибали
Сегодня, 12:11
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#3  safonas   (Сегодня, 12:27)
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online

вот правильная реакция мужчины!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Сегодня, 12:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Мне бы никогда в голову не пришло гордиться своим цветом кожи...
А у Кулибали он что, какой-то особенный?


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:12)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и правильно. А вот Балотелли и Туре не гордятся.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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