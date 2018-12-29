Массимилиано Аллегри: интерес "Манчестера"? Я счастлив в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"."Я счастлив в "Ювентусе". Мы делаем отличные вещи вместе с клубом и продолжаем в том же духе. Не в последнюю очередь потому, что сейчас только декабрь. До конца сезона еще много матчей", – сказал АллегриРанее СМИ сообщили, что 51-летний специалист может возглавить "МЮ" летом.