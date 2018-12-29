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Массимилиано Аллегри: интерес "Манчестера"? Я счастлив в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

"Я счастлив в "Ювентусе". Мы делаем отличные вещи вместе с клубом и продолжаем в том же духе. Не в последнюю очередь потому, что сейчас только декабрь. До конца сезона еще много матчей", – сказал Аллегри

Ранее СМИ сообщили, что 51-летний специалист может возглавить "МЮ" летом.
Теги: Аллегри Манчестер Юнайтед Ювентус
Сегодня, 08:57
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