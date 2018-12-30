Сеск Фабрегас зимой может уйти из "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас в зимнее трансферное окно может сменить клуб.По данным газеты Marca, это случится с большой долей вероятности. Ранее сообщалось о том, что в услугах футболиста заинтересован "Милан".В текущем сезоне Фабрегас провел в чемпионате Англии пять матчей, из которых лишь в одном вышел в стартовом составе.