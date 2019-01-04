Португальский защитник Пепе близок к возвращению в "Порту".Как сообщает Record, 35-летний свободный агент ведет переговоры с "драконами" и близок к заключению договора.Пепе 15 декабря разорвал контракт с "Бешикташем" и стал свободным агентом. Ранее с 2007 до 2017 года он выступал за "Реал", а в составе "Порту" он играл с 2004 по 2007 год.