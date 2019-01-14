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Экс-полузащитник "Локомотива" и "Анжи" продолжит карьеру в киевском любительском клубе

Бывший полузащитник "Локомотива", "Анжи" и сборной Украины Александр Алиев продолжит карьеру в любительском клубе "Штурм" из Киева, сообщает Footboom.

Александр является воспитанником киевского «Динамо». За первую команду столичного клуба он выступал с 2005 по 2010 год.
Теги: Локомотив Анжи Алиев
Сегодня, 09:27
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