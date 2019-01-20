Михаэль Цорк: Вайгль не покинет этой зимой Дортмунд

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк опроверг слухи о том, что полузащитник Юлиан Вайгль может перейти в "ПСЖ".Парижане видят в 23-летнем игроке замену Адриену Рабьо."В последнем матче Вайгль отыграл блестяще. И я хочу подчеркнуть, что этой зимой Вайгль не покинет Дортмунд", – цитирует ZDF Цорка.