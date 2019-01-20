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Михаэль Цорк: Вайгль не покинет этой зимой Дортмунд

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк опроверг слухи о том, что полузащитник Юлиан Вайгль может перейти в "ПСЖ".

Парижане видят в 23-летнем игроке замену Адриену Рабьо.

"В последнем матче Вайгль отыграл блестяще. И я хочу подчеркнуть, что этой зимой Вайгль не покинет Дортмунд", – цитирует ZDF Цорка.

"СЭ"
Теги: Вайгль Цорк Дортмунд Трансферы
Сегодня, 17:09
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