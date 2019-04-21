Источник: Анри возглавит "Нью-Йорк Ред Буллз" на следующей неделе

Руководство клуба MLS "Нью-Йорк Ред Буллз" приняло решение назначить французского специалиста Тьерри Анри новым главным тренером команды. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе, сообщает Sky Sports.Анри выступал за "Ред Буллз" с 2010 по 2014 год. В его активе 52 гола в 135 матчах. Американский клуб стал для форварда последним в профессиональной карьере игрока.Первым местом работы Тьерри в качестве главного тренера стал "Монако", который он возглавил в октябре 2018 года. Француз сменил португальца Леонарду Жардима. Спустя три месяца боссы монегасков расстались с Анри и вернули Жардима на должность наставника команды.