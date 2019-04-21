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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Источник: Анри возглавит "Нью-Йорк Ред Буллз" на следующей неделе

Руководство клуба MLS "Нью-Йорк Ред Буллз" приняло решение назначить французского специалиста Тьерри Анри новым главным тренером команды. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе, сообщает Sky Sports.

Анри выступал за "Ред Буллз" с 2010 по 2014 год. В его активе 52 гола в 135 матчах. Американский клуб стал для форварда последним в профессиональной карьере игрока.

Первым местом работы Тьерри в качестве главного тренера стал "Монако", который он возглавил в октябре 2018 года. Француз сменил португальца Леонарду Жардима. Спустя три месяца боссы монегасков расстались с Анри и вернули Жардима на должность наставника команды.

"Чемпионат.сом"
Теги: Анри Нью-Йорк
Сегодня, 17:41
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