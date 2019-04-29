Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:49
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Вчера, 23:16
Александр Мостовой: всегда открыт для предложений от "Спартака" (4)
Александр Мостовой: всегда открыт для предложений от "Спартака" (4)
Вчера, 23:13
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Вчера, 23:08
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (1)
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (1)
Вчера, 22:54
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (4)
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (4)
Вчера, 22:45
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином"
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином"
Вчера, 22:23
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
Вчера, 22:06
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (11)
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (11)
Вчера, 21:45
"Порту" выиграл Юношескую Лигу УЕФА
"Порту" выиграл Юношескую Лигу УЕФА
Вчера, 21:27
"Спартак" упустил победу над "Рубином" (80)
"Спартак" упустил победу над "Рубином" (80)
Вчера, 21:22
Андреа Раноккиа продлил контракт с "Интером"
Андреа Раноккиа продлил контракт с "Интером"
Вчера, 21:00
"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
Вчера, 20:50
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Вчера, 20:13
Валерий Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины (13)
Валерий Газзаев вновь высказался о проекте объединённого чемпионата России и Украины (13)
Вчера, 20:03
Люк Шоу: игроки "МЮ" просто опустошены (1)
Люк Шоу: игроки "МЮ" просто опустошены (1)
Вчера, 19:40
Олег Кононов: Глушаков уходит из "Спартака"? Не знаю, откуда у вас такая информация (1)
Олег Кононов: Глушаков уходит из "Спартака"? Не знаю, откуда у вас такая информация (1)
Вчера, 19:38
"Крылья Советов" предложат Самедову новый контракт на 1-2 года (2)
"Крылья Советов" предложат Самедову новый контракт на 1-2 года (2)
Вчера, 19:09
УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала
УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала
Вчера, 18:54
"Оренбург" и "Арсенал" забили друг другу по голу (5)
"Оренбург" и "Арсенал" забили друг другу по голу (5)
Вчера, 18:35
"Спартак" и "Рубин" назвали стартовые составы (6)
"Спартак" и "Рубин" назвали стартовые составы (6)
Вчера, 18:32
Эдгард Запашный: "Зенит" – одна из величайших команд России (15)
Эдгард Запашный: "Зенит" – одна из величайших команд России (15)
Вчера, 18:28
Отец Влашича: Никола должен сыграть с "Зенитом" (6)
Отец Влашича: Никола должен сыграть с "Зенитом" (6)
Вчера, 18:10
Вячеслав Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд (2)
Вячеслав Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд (2)
Вчера, 17:43
Игроки "ПСЖ" недовольны игрой Леандро Паредеса (25)
Игроки "ПСЖ" недовольны игрой Леандро Паредеса (25)
Вчера, 17:39
Владислав Радимов: компанию Кокорина и Мамаева могли вывести на агрессию сами потерпевшие (13)
Владислав Радимов: компанию Кокорина и Мамаева могли вывести на агрессию сами потерпевшие (13)
Вчера, 17:28
Николай Рассказов больше не сыграет в этом сезоне (8)
Николай Рассказов больше не сыграет в этом сезоне (8)
Вчера, 17:18
Кристиан Рамирес: в Эквадоре появились популярные песни, когда сборная вышла на ЧМ-2018
Кристиан Рамирес: в Эквадоре появились популярные песни, когда сборная вышла на ЧМ-2018
Вчера, 17:09
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На болельщиков "Урала" напали после матча в Уфе (1)
Вчера, 17:06
Лучше бы дома сидел. Широков покинул «Динамо» (9)
Лучше бы дома сидел. Широков покинул «Динамо» (9)
Вчера, 15:25
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Молодежка "Рубина" спаслась в матче со "Спартаком" (3)
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ЦСКА предложил новый контракт Дмитрию Ефремову (6)
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Французский тренер Тьерри Анри хочет предложить свою кандидатуру бельгийскому "Андерлехту", передает hln.be.
В данный момент бельгийцы не заинтересованы в услугах француза. Сообщается, что ранее клуб провел переговоры с датским тренером Каспером Юльмандом, покинувшем в марте норвежский "Нордшелланн".
Анри уже занимал должность главного тренера. В 2018 году он занимал пост в футбольном клубе "Монако", однако был уволен через три месяца. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты монегасков.
Под руководством Анри команда "Монако" провела 20 матчей, пять из которых окончились победой, четыре — в ничью, а оставшиеся одиннадцать были проиграны.
"Газета.ру"
В данный момент бельгийцы не заинтересованы в услугах француза. Сообщается, что ранее клуб провел переговоры с датским тренером Каспером Юльмандом, покинувшем в марте норвежский "Нордшелланн".
Анри уже занимал должность главного тренера. В 2018 году он занимал пост в футбольном клубе "Монако", однако был уволен через три месяца. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты монегасков.
Под руководством Анри команда "Монако" провела 20 матчей, пять из которых окончились победой, четыре — в ничью, а оставшиеся одиннадцать были проиграны.
"Газета.ру"
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