Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"

Французский тренер Тьерри Анри хочет предложить свою кандидатуру бельгийскому "Андерлехту", передает hln.be.В данный момент бельгийцы не заинтересованы в услугах француза. Сообщается, что ранее клуб провел переговоры с датским тренером Каспером Юльмандом, покинувшем в марте норвежский "Нордшелланн".Анри уже занимал должность главного тренера. В 2018 году он занимал пост в футбольном клубе "Монако", однако был уволен через три месяца. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты монегасков.Под руководством Анри команда "Монако" провела 20 матчей, пять из которых окончились победой, четыре — в ничью, а оставшиеся одиннадцать были проиграны.