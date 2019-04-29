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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"

Французский тренер Тьерри Анри хочет предложить свою кандидатуру бельгийскому "Андерлехту", передает hln.be.

В данный момент бельгийцы не заинтересованы в услугах француза. Сообщается, что ранее клуб провел переговоры с датским тренером Каспером Юльмандом, покинувшем в марте норвежский "Нордшелланн".

Анри уже занимал должность главного тренера. В 2018 году он занимал пост в футбольном клубе "Монако", однако был уволен через три месяца. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты монегасков.

Под руководством Анри команда "Монако" провела 20 матчей, пять из которых окончились победой, четыре — в ничью, а оставшиеся одиннадцать были проиграны.

"Газета.ру"
Теги: Анри Андерлехт
Вчера, 23:49
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