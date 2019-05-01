"Андерлехту" присудили поражение с разгромным счетом за срыв фанатами матча

Бельгийский "Андерлехт" был наказан за поведение фанатов во время встречи 4-го тура плей-офф чемпионата страны с "Стандардом".Матч проходил в Льеже 12 апреля.В ходе игры болельщики брюссельской команды активно поджигали пиротехнику и в середине первого игрового отрезка стали швырять файеры и дымовые шашки на поле. В итоге на 32-й минуте при счете 2:0 в пользу "Стардарда" встречу остановили, а позднее судья решил не продолжать противостояние.По информации Reuters, бельгийская футбольная ассоциация жестко отреагировала на нарушения, присудив "Андерлехту" поражение со счетом 0:5 в игре со "Стандардом", а также назначив штраф и обязав провести следующую домашнюю игру при закрытых трибунах.