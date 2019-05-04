Стивен Джеррард признан лучшим тренером апреля в Шотландии

Россия РПЛ 2018/19
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10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
00:20
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Вчера, 23:54
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (5)
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (5)
Вчера, 23:53
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
Вчера, 23:43
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
Вчера, 23:27
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
Вчера, 23:25
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино" (1)
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино" (1)
Вчера, 22:45
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Вчера, 22:30
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Вчера, 22:15
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Вчера, 22:00
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (11)
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (11)
Вчера, 21:37
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Вчера, 21:15
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Президент "Урала": хотим оставить Панюкова в команде
Вчера, 20:25
"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
"Спартак" прилетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
Вчера, 19:35
"Атлетико" хочет приобрести Отаменди
"Атлетико" хочет приобрести Отаменди
Вчера, 19:14
Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Курбан Бердыев: по содержанию это была хорошая игра
Вчера, 18:57
Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру
Магомед Адиев: удаление полностью сломало игру
Стивен Джеррард признан лучшим тренером апреля в Шотландии
Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард признан лучшим тренером чемпионата Шотландии в апреле.
В прошлом месяце клуб из Глазго выиграл все 4 матча. После 35 туров "Рейнджерс" занимают 2-е место, отставая от "Селтика" на 9 очков.
Sky Sports
В прошлом месяце клуб из Глазго выиграл все 4 матча. После 35 туров "Рейнджерс" занимают 2-е место, отставая от "Селтика" на 9 очков.
Sky Sports
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