Стивен Джеррард признан лучшим тренером апреля в Шотландии

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард признан лучшим тренером чемпионата Шотландии в апреле.В прошлом месяце клуб из Глазго выиграл все 4 матча. После 35 туров "Рейнджерс" занимают 2-е место, отставая от "Селтика" на 9 очков.