Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме

Ирина Морозюк — жена играющего за турецкий "Ризеспор" украинского футболиста Николая Морозюка — рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме."Начнем с того, что я живу в Украине и религиозные и культурные понятия не запрещают нам оголять тело. Мы спокойно ходим на пляже в бикини, и все супер. Там тоже на каждую из вас глазеют десятки мужчин, но это ж нормально. Почему ж тогда фото в белье вызывает такой бум и столько вопросов?Идем дальше. На меня смотрят глаза других мужчин? Ключевое слово «смотрят». Разве это плохо? На то им Бог дал глаза, это абсолютно нормально! Хуже если бы не смотрели. Как это может огорчать моего мужа? Ему, наоборот, это нравится. Не думаю, что он был бы сильно счастлив, если его жену считали бы несексуальной, некрасивой и т. д.У нас в семье, конечно, присутствует здоровая ревность! Муж ревнует меня, и я ревную его. У кого-то жена или муж не может пойти в ночной клуб один. У нас это абсолютная норма. Почему, мать вашу, нет? Потому что я там найду себе лучше или он? Почему?! Как вы не понимаете, что чем больше запретов, тем больше желание!У кого-то в семье запрещено общение с противоположным полом, а у нас это тоже нормально! Я не понимаю, если я вышла замуж, то после брака у меня не может быть новых знакомств с новыми людьми?! Что за бред?! Почему я не могу общаться и заводить себе новых друзей-мужчин?Может, вы скажете, что дружбы между женщиной и мужчиной не бывает. И отчасти это правда. Но только если барышня своей ***** не хозяйка. А я лев по знаку зодиака, лидер, как я могу быть не хозяйкой своей *****, если я хозяйка своей жизни.Мы никогда не берем телефоны друг дружки, потому что я считаю это полной чушью. Если муж захочет мне изменить, то он будет делать это 3 раза в день, так же и я. А ходить с чувством страха измены — это удел человека с огромным багажом комплексов! Я себя люблю и уважаю и считаю это хренью. Да мне даже впадлу это делать.Если уж так случится, что муж мне изменит и я об этом узнаю, то тогда будем говорить. По мере поступления проблемы. Да и вообще, в браке люди должны кайфовать от этого статуса, а не страдать! Нахрен тогда это замужество? Я не понимаю, как один человек может что-то запрещать другому?! Не пей, не кури, не носи короткие платья и т. д. В смысле? Ну не мойся, не стриги ногти, ибо я так хочу! Это не аргумент.То, что мы вместе, не значит, что кто-то из нас должен терять свою индивидуальность, вкусы и т. д. Хочешь утверждаться за счет кого-то — заведи собаку. Должно развиваться уважение и искореняться эгоизм! Это успех крепкого союза.Я могу вам еще много всего рассказывать, но боюсь, сойдете с ума", — написала Морозюк в инстаграме.