Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме

View this post on Instagram

Спонсор программы Jameson ?? . 1. Как муж относится к твоим фото? 2. Муж тебя совсем не ревнует ? 3. Как ты не живешь с мужем ? Неужели ты не боишься , что он будет тебе изменять. И так ) 1. Вот у меня сразу встречный вопрос ) какие фото ? Что в них такое запрещённого , на что муж мой должен реагировать плохо ? ) Начнем с того , что я живу в Украине и религиозные и культурные понятия не запрещают нам оголять тело ?? Мы спокойно ходим на пляже в бикини и все супер ?? там тоже на каждую из вас глазеют десятки мужчин ) но это ж нормально , почему ж тогда фото в белье вызывает такой бум и столько вопросов ? Идём дальше .. Наверно потому что на меня смотрят глаза других мужчин? Ключевое слово «смотрят» ??? Разве это плохо ? На то им Бог дал глаза ?????? это абсолютно нормально ! Хуже если бы не смотрели ???? Как это может огорчать моего мужа ? Ему наоборот это нравится.. Не думаю , что он был бы сильно счастлив , если его жену считали бы не сексуальной , не красивой и т.д.))) Вот представляю свой диалог с мужем: - Ира , не выставляй больше фото в белье ! - почему ? -потому что «я так сказал» ?????? так , что ли ? Или «потому что не хочу чтобы на тебя смотрели другие ?» .. .............эээ шта ??? 2. Ревность ) У нас в семье , конечно , присутствует здоровая ревность! Муж ревнует меня и я ревную его. У кого-то жена муж не может пойти в ночной клуб один - у нас это абсолютная норма. Почему , мать вашу , нет ? ?потому что я там найду себе лучше или он ? Почему?! Как вы не понимаете , что чем больше запретов , тем больше желание ... ! У кого-то в семье запрещено общение с противоположным полом , а у нас это тоже нормально ! Я не понимаю , если я вышла замуж , то после брака у меня не может быть новых знакомств с новыми людьми ?! Че за бред ?! Почему я не могу общаться и заводить себе новых друзей мужчин ? Может вы скажите , что дружбы между женщиной и мужчиной не бывает .. и отчасти это правда , но только если барышня своей Пи*де не Хозяйка ???А я лев по знаку зодиака , лидер , как я могу быть не хозяйкой своей ?, если я Хозяйка своей жизни ???????? Вопрос про соц.сети тоже закрыт ! У меня свои , у мужа свои ! Продолжение ??????