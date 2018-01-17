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Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме
"Начнем с того, что я живу в Украине и религиозные и культурные понятия не запрещают нам оголять тело. Мы спокойно ходим на пляже в бикини, и все супер. Там тоже на каждую из вас глазеют десятки мужчин, но это ж нормально. Почему ж тогда фото в белье вызывает такой бум и столько вопросов?
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Спонсор программы Jameson ?? . 1. Как муж относится к твоим фото? 2. Муж тебя совсем не ревнует ? 3. Как ты не живешь с мужем ? Неужели ты не боишься , что он будет тебе изменять. И так ) 1. Вот у меня сразу встречный вопрос ) какие фото ? Что в них такое запрещённого , на что муж мой должен реагировать плохо ? ) Начнем с того , что я живу в Украине и религиозные и культурные понятия не запрещают нам оголять тело ?? Мы спокойно ходим на пляже в бикини и все супер ?? там тоже на каждую из вас глазеют десятки мужчин ) но это ж нормально , почему ж тогда фото в белье вызывает такой бум и столько вопросов ? Идём дальше .. Наверно потому что на меня смотрят глаза других мужчин? Ключевое слово «смотрят» ??? Разве это плохо ? На то им Бог дал глаза ?????? это абсолютно нормально ! Хуже если бы не смотрели ???? Как это может огорчать моего мужа ? Ему наоборот это нравится.. Не думаю , что он был бы сильно счастлив , если его жену считали бы не сексуальной , не красивой и т.д.))) Вот представляю свой диалог с мужем: - Ира , не выставляй больше фото в белье ! - почему ? -потому что «я так сказал» ?????? так , что ли ? Или «потому что не хочу чтобы на тебя смотрели другие ?» .. .............эээ шта ??? 2. Ревность ) У нас в семье , конечно , присутствует здоровая ревность! Муж ревнует меня и я ревную его. У кого-то жена муж не может пойти в ночной клуб один - у нас это абсолютная норма. Почему , мать вашу , нет ? ?потому что я там найду себе лучше или он ? Почему?! Как вы не понимаете , что чем больше запретов , тем больше желание ... ! У кого-то в семье запрещено общение с противоположным полом , а у нас это тоже нормально ! Я не понимаю , если я вышла замуж , то после брака у меня не может быть новых знакомств с новыми людьми ?! Че за бред ?! Почему я не могу общаться и заводить себе новых друзей мужчин ? Может вы скажите , что дружбы между женщиной и мужчиной не бывает .. и отчасти это правда , но только если барышня своей Пи*де не Хозяйка ???А я лев по знаку зодиака , лидер , как я могу быть не хозяйкой своей ?, если я Хозяйка своей жизни ???????? Вопрос про соц.сети тоже закрыт ! У меня свои , у мужа свои ! Продолжение ??????
Идем дальше. На меня смотрят глаза других мужчин? Ключевое слово «смотрят». Разве это плохо? На то им Бог дал глаза, это абсолютно нормально! Хуже если бы не смотрели. Как это может огорчать моего мужа? Ему, наоборот, это нравится. Не думаю, что он был бы сильно счастлив, если его жену считали бы несексуальной, некрасивой и т. д.
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Раньше после первого свидания или не первого ??? после встречи и т.д. парень выдерживал не звонить и не писать несколько дней , а то и ещё дольше чтобы девушка его ещё больше хотела.... А на самом деле , чем дольше ты не звонишь , тем меньше у тебя ? ..? Ученые доказали ???? Говорят , подсознательно ??? Парни , вы знали ? Не благодарите ??
У нас в семье, конечно, присутствует здоровая ревность! Муж ревнует меня, и я ревную его. У кого-то жена или муж не может пойти в ночной клуб один. У нас это абсолютная норма. Почему, мать вашу, нет? Потому что я там найду себе лучше или он? Почему?! Как вы не понимаете, что чем больше запретов, тем больше желание!
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Короче ! У меня вчера накрылся телефон ??? просто разрядился и все ? вы представляете девушку 12 часов без телефона?! ? Хорошо , что это была ночь и путь домой ??? Сердце и душа меня болела , но радовала мысль , что дома лежит запаска ? Чудом вспомнила пароль???????????? И вот я снова с вами ? И в этот пасмурный день , хочу побаловать вас солнечным фото ????
У кого-то в семье запрещено общение с противоположным полом, а у нас это тоже нормально! Я не понимаю, если я вышла замуж, то после брака у меня не может быть новых знакомств с новыми людьми?! Что за бред?! Почему я не могу общаться и заводить себе новых друзей-мужчин?
Может, вы скажете, что дружбы между женщиной и мужчиной не бывает. И отчасти это правда. Но только если барышня своей ***** не хозяйка. А я лев по знаку зодиака, лидер, как я могу быть не хозяйкой своей *****, если я хозяйка своей жизни.
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Добрый вечер ) обещала написать об отеле ?? для тех, кто любит Турцию ?? как я ?? . Три года подряд , мы свой летний отдых проводили в Maxx Royal Kemer . Мы очень любим этот отель и всем довольны ) Честно говоря , не думала , что есть ещё что то такого уровня , но посетив Regnum , поняла что ошибалась ) . Очень достойная альтернатива с огромной территорией и богатым ландшафтным дизайном ??? За 4 дня отдыха , я почти нигде не гуляла ? но краем глаза видела много интересных мест по дороге на пляж ? Песок привозной , белый .. но к сожалению море уступает Кемеру ? Грязновастенько. . На счёт еды : Я была в шоке , мы ни разу небыли в ресторанах Аля Карт , так как основной за один вечер не обойти ? Огромнейший выбор блюд ! Рыба , Мясо , морепродукты во всех интерпретациях ) просто WOW ? Тут , конечно , Regnum вне конкуренции ?? . Номера классные , на уровне ??Несколько бассейнов ?? . Ааа и самое важное , для детей просто все , что только поделаешь ?? . Цены норм?? Советую)
Мы никогда не берем телефоны друг дружки, потому что я считаю это полной чушью. Если муж захочет мне изменить, то он будет делать это 3 раза в день, так же и я. А ходить с чувством страха измены — это удел человека с огромным багажом комплексов! Я себя люблю и уважаю и считаю это хренью. Да мне даже впадлу это делать.
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Доброе утро ) давайте поговорим о психосоматике и кто страдает панически ми атаками ? Сейчас все чаще и чаще слышу о проявлении таких симптомов ,к сожалению. Может кто то из вас не знает как с этим справиться и этот пост будет полезным. Я думаю , что вы уже уже догадались , если я об этом пишу, значит сама такое переживаю. Я не образованная в этом «заболевании» , не психолог или невролог. Все из моих практик и теорий взято ??? Паническая атака -это резко овладевающая тебя паника , которая как пламя и может довести тебя до безумия, если поддаться ей и вовремя не остановить. Часто заканчивается вызовом скорой, транквилизаторами и прочее ?? Слава Богу , у меня до такого не доходило, так как я слышала об таком состоянии ранее?? И мне это помогло совладать с собой ???? Но поверьте , это состояние ,в котором все очень реально ( симптомы) , хоть на самом деле , это все игра твоего сознания ) Злая шуточка ??? Первая паническая атака у меня случилась давным давно , когда я училась в Польше ... Меня просто кольнуло в груди один раз , а потом второй ??? закончилось все страшной паникой ,чуть ли не потерей сознания. Пока я не почувствовала себя в безопасности, приехал друг и сказал , поехали в больницу .. И все как быстро пришло , так быстро и ушло. Многие никогда не поймут человека страдающего этой херней ?? очень многие .. И им очень , мать вашу, повезло ? но у сожалению не нам! Мой муж , долго смотрел на меня странным взглядом , когда я пыталась объяснить ему ? пока не увидел ??? Уверена , что он до сих пор не понимает, насколько это мешает мне жить , но помогает мне с ней справляться?? ?? Короче , в чем суть ? Суть в страхе смерти( это у меня) Может есть какие то подпункты ????? Но других людей я не изучала. Были попытки ходить к психологам , но ничего нового я не узнавала ??? Принимать антидепрессанты и какие то таблетки успокаивающие мою нервную систему , точно не мое! Так как я таблетки с винишком не смешиваю ??? ( это один из страхов ,кстати ) Давайте о симптомах : 1. Тахикардия 2. Головокружение 3. Нехватка воздуха 4. Дрожь тела. 5. Чувство тревоги 6. Чувство , что все ?? кранты ? Продолжение ??????
Если уж так случится, что муж мне изменит и я об этом узнаю, то тогда будем говорить. По мере поступления проблемы. Да и вообще, в браке люди должны кайфовать от этого статуса, а не страдать! Нахрен тогда это замужество? Я не понимаю, как один человек может что-то запрещать другому?! Не пей, не кури, не носи короткие платья и т. д. В смысле? Ну не мойся, не стриги ногти, ибо я так хочу! Это не аргумент.
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Совсем недавно открыла для себя очень крутой домашний уход! @hydropeptide Честно , мне очень впадло писать про каждый продукт ?? Гугл вам в помощь !) ??? . Скажу от себя: Поверьте , перепробовала я достаточно ?? но эти сыворотки , крема и остальное , просто нереальное) . Например крем под глаза настолько питает кожу, что разглаживает морщинки?? Советую ?? и это не реклама, если шо .
То, что мы вместе, не значит, что кто-то из нас должен терять свою индивидуальность, вкусы и т. д. Хочешь утверждаться за счет кого-то — заведи собаку. Должно развиваться уважение и искореняться эгоизм! Это успех крепкого союза.Я могу вам еще много всего рассказывать, но боюсь, сойдете с ума", — написала Морозюк в инстаграме.
Sport24.ru
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