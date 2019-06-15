Голкипер женской сборной Англии уверена, что женщины и мужчины должны тренироваться вместе

Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Англии Карен Бардсли заявила, что не видит причин, по которым мужчины и женщины не могут тренировать в академиях вместе.

"Я тренировалась со взрослыми мужчинами в колледже и это на 100% мне помогло. Скорость игры, реакция, сила – все это было крайне необходимо", – цитирует Бардсли ВВС.

Голкипер добавила, что считает необходимым продолжить опыт таких тренировок и в дальнейшем: "Лично я думаю именно так, мы тренировались вместе в прошлом, но потом вмешались здоровье и безопасность и остановили это", – рассказала Бардсли.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 13:18
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