Мишель Платини взят под стражу

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции, сообщает Mediapart.Чиновник был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение ЧМ-2022 в Катаре. Платини будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.