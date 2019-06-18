Мишель Платини взят под стражу

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции, сообщает Mediapart.

Чиновник был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение ЧМ-2022 в Катаре. Платини будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.
Теги: Платини
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